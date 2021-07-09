Газета «Коммерсантъ» узнала, что Мосгорсуд признал законными обыски у адвоката Ивана Павлова. Они были проведены у него дома, в его номере гостиницы и в офисе еще 30-го апреля. В отношении главы правозащитного объединения «Команда 29» возбудили уголовное дело по обвинению в разглашении тайны предварительного следствия по делу в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Павлов является его адвокатом.