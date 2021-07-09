МВД предложило отменить разрешения мигрантам на временное проживание в России

Согласно разработанному законопроекту, о котором сообщается на сайте ведомства, могут ввести три режима пребывания: краткосрочный — до 90 дней в год, долгосрочный – более, чем 3 месяца в год, и постоянный. Мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем информации. Разрешение на временное проживание, от которого предлагается отказаться, это первый этап для получения российского гражданства.