МВД предложило отменить разрешения мигрантам на временное проживание в России

Согласно разработанному законопроекту, о котором сообщается на сайте ведомства, могут ввести три режима пребывания: краткосрочный — до 90 дней в год, долгосрочный – более, чем 3 месяца в год, и постоянный. Мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем информации. Разрешение на временное проживание, от которого предлагается отказаться, это первый этап для получения российского гражданства.
2021-07-09T08:33:45+03:00
2021-07-09T09:18:55+03:00
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08:33, 09 июля 2021
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