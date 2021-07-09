Власти Бурятии объявили о решении снять всеобщий карантин с 12-го июля. Жесткие ограничения ввели 27-го июня по ближайшее воскресенье. На две недели запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, аптек, магазинов, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. В правительстве региона отметили, что это помогло снизить число заболеваний коронавирусом и обращений в «скорую помощь», — передает РИА «Новости».