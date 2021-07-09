Китай планирует сегодня вывести на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли. Это произойдет на фоне серии достижений азиатской страны в космосе.

Последние успехи Китая говорят о том, что страна превращается в одну из космических супердержав. Только за последние месяцы Пекин впервые успешно посадил космический аппарат на Марс, отправил на околоземную орбиту первый и ключевой модуль своей будущей станции. Несколько недель назад туда прилетели трое тайконавтов, их задача собирать и подключать оборудование. Сегодня Китай намерен запустить 5 спутников. Старт намечен на 3 часа дня по Москве с космодрома на севере страны. Такое же количество спутников Пекин уже вывел на орбиту осенью позапрошлого года. Всего предполагается создать орбитальную группировку из 30 космических аппаратов. Их будут в основном использовать для дистанционного зондирования Земли. Вместе с тем специализированные американские сайты указывают, что эти аппараты также предназначены для глобального мониторинга использования радиочастотного спектра.

Космическая программа Китая также предусматривает полёты на Луну и Марс, а также строительство к 2035 году лунной станции.