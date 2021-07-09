Верховный суд должен сегодня определить, где будут проходить заседания по делу против бывшего схиигумена Сергия. Ему вменяют сразу несколько уголовных статей.

Уже несколько месяцев стороны спорят о том, в каком регионе проводить заседания по этому делу. Генеральная прокуратура просит направить его в один из столичных судов. Как ранее писала газета «Коммерсант», в ведомстве утверждают, что «на Урале у отца Сергия есть спонсоры, которые могут давить на судей». В свою очередь защита добивается рассмотрения этого дела именно в Свердловской области.

Бывшего схиигумена задержали в конце декабря. После штурма сотрудниками Росгвардии женского Среднеуральского монастыря, обвиняемого отвезли в Москву. Решение об аресте принимал уже Басманный суд.

Сергию предъявили обвинения по трём уголовным статьям. Следствие считает, что бывший представитель РПЦ причастен к самоуправству, нарушению права на свободу вероисповеданий и склонению прихожан и монахинь к самоубийству.

Бывшего схиигумена отлучили от церкви осенью. Это произошло после ряда громких заявлений Сергий. Например, он отрицал эпидемию коронавируса, призывал демонтировать вышки связи 5g, а также критиковал патриарха РПЦ и руководство страны.