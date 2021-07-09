МВД предлагает отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев

Изменения в законодательство ведомство подготовило в соответствии с поручением президента Владимира Путина, который отмечал, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Разрешение на временное проживание, дающее иностранцам право в течение трех лет жить и работать в России, упразднят. При этом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочный, позволяющий находиться в стране суммарно не более трех месяцев в году; долгосрочный – более трех месяцев в год без получения разрешения на постоянное проживание и постоянный, подразумевающий бессрочное нахождение в стране. Еще один режим — контролируемого пребывания – будет применяться для тех, кто находится здесь незаконно. В России также может появиться реестр недобросовестных приглашающих лиц – туда попадут все люди и организации, которые привлекались к ответственности, например, за неисполнение обязанностей приглашающей стороны, а также и за более серьезные нарушения – незаконную миграцию, фиктивную постановку на миграционный учет, подделку документов для въезда. МВД также предлагает выдавать иностранцам единый документ с электронным носителем информации, который будет служить удостоверением личности и позволит в частности пользоваться порталом госуслуг.

Ранее, в мае, власти пообещали улучшить условия для трудовых мигрантов и запустить специальную систему, упрощающую оформление документов для трудоустройства.