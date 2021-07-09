Z Архив новостей новости
5 1 6 1004
08:05, 09 июля 2021

МВД предлагает отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев

Изменения в законодательство ведомство подготовило в соответствии с поручением президента Владимира Путина, который отмечал, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Разрешение на временное проживание, дающее иностранцам право в течение трех лет жить и работать в России, упразднят. При этом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочный, позволяющий находиться в стране суммарно не более трех месяцев в году; долгосрочный – более трех месяцев в год без получения разрешения на постоянное проживание и постоянный, подразумевающий бессрочное нахождение в стране. Еще один режим — контролируемого пребывания – будет применяться для тех, кто находится здесь незаконно. В России также может появиться реестр недобросовестных приглашающих лиц – туда попадут все люди и организации, которые привлекались к ответственности, например, за неисполнение обязанностей приглашающей стороны, а также и за более серьезные нарушения – незаконную миграцию, фиктивную постановку на миграционный учет, подделку документов для въезда. МВД также предлагает выдавать иностранцам единый документ с электронным носителем информации, который будет служить удостоверением личности и позволит в частности пользоваться порталом госуслуг.

Ранее, в мае, власти пообещали улучшить условия для трудовых мигрантов и запустить специальную систему, упрощающую оформление документов для трудоустройства.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 135 6 16780 04.07
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 86 6 11133 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 184 6 26856 06.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо 01:24 Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 375 6 54704 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 254 6 41128 04.07
Интервью Разворот (утренний)

Михаил Ходорковский гость: Михаил Ходорковский общественный деятель

В той мере, в которой власть сейчас будет давить на людей, я буду этих людей по возможности защищать тем, что те проекты, в которых они участвуют, они будут либо переноситься за пределы РФ, либо прекращаться, делать нечего…

5 45 6 16630 02.07
#слушать 42:34 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Интервью

Александр Панчин Юлия Латынина гости: Александр Панчин, Юлия Латынина

Дебаты: Происхождение коронавируса — человек или природа? Александр Панчин: Моя версия объясняет такое поведение Китая, а ваша – нет.
Юлия Латынина: Александр, извините, пожалуйста — то, что вы говорите, это абсолютная демагогия…

5 62 6 10452 08.07
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 159 6 28589 04.07
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 78 6 14161 03.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 75 6 13935 08.07
Блоги

Павел Бранд врач-невролог, к. м. н., медицинский директор и главрач Сети семейных медцентров «Клиника Семейная»

Ошибка в слове «вакцина» Те же самые люди, которые сейчас боятся вакцины, ещё год назад скупали в аптеках не нужные им препараты и жрали их пачками с профилактическими целями, не обращая никакого внимания на побочные эффекты…

5 97 6 29943 02.07
Блоги

+ Брифинг руководителей Испании и Литвы был прерван из-за появления российских военных самолетов Брифинг руководителей Испании и Литвы был прерван из-за появления российских военных самолетов В Минобороны России не раз утверждали, что военные выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства…

5 87 6 16921 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 29 6 5822 07.07
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Забыть Навального Какой здравомыслящий политик, оставшись один на оппозиционном поле, призовет тех, кто мог бы обеспечить ему электоральный успех, не голосовать за него? Ответ прост…

5 72 6 15093 06:46
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

О Вкусвилле, Тбилиси и обыкновенных людях Всегда будут социальные инженеры из зарубежных спецслужб, которые используют полярность мнений для организации протестов и диверсионной работы в чужих странах. Их KPI — количество спровоцированных гражданских войн…

5 31 6 7378 07.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Рассылка QR-кодов и гранты для бизнеса Мы приняли решение поощрить ответственные трудовые коллективы: первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ…

5 40 6 10223 03.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве простились с Владимиром Меньшовым Актера и режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище…

6 10285
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это само по себе смешно, когда Путин решает вопросы, которые решаются на уровне ЖЭКа, но еще смешнее, когда оказывается, что даже их он не может решить…

5 61 6 108654 03.07
#слушать 46:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 17 6 4394 08.07
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 291 6 284515 03.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Никаких других целей, кроме половины России, у Китая нет и быть не может. Ничего личного. Простая география…

5 68 6 68473 04.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9179185
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4958502

Сегодня в эфире