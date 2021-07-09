Посольство Тайваня в Гаити: 11 подозреваемых по делу об убийстве президента были арестованы на его территории

Посольство Тайваня в Гаити утверждает, что 11 подозреваемых по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были арестованы на его территории. Как говорится в заявлении дипмиссии, в четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых и посольство безотлагательно дало свое согласие. Как подозреваемые оказались в посольстве, не уточняется.
2021-07-09T07:32:33+03:00
2021-07-09T07:32:33+03:00
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07:32, 09 июля 2021
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