Посольство Тайваня в Гаити: 11 подозреваемых по делу об убийстве президента были арестованы на его территории

Посольство Тайваня в Гаити утверждает, что 11 подозреваемых по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были арестованы на его территории. Как говорится в заявлении дипмиссии, в четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых и посольство безотлагательно дало свое согласие. Как подозреваемые оказались в посольстве, не уточняется.