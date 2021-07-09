На выборах в Госдуму у единороссов не будет кандидата по округу в ЦАО Москвы. Выдвинутый съездом Карен Аперян не сдал документы на регистрацию. При этом действующий депутат Николай Гончар может поддержать представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Выдвинуть нового кандидата в округе партия по закону уже не может — такие решения принимает только съезд. При этом РБК выяснил, что Аперян уже назначен главой муниципального округа Таганский. По информации портала «Таганская-слобода.рф», эту работу Аперян получил еще 15 июня, то есть до предвыборного съезда «Единой России».
2021-07-09T07:31:17+03:00
2021-07-09T07:31:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868048-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…