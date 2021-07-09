На выборах в Госдуму у единороссов не будет кандидата по округу в ЦАО Москвы. Выдвинутый съездом Карен Аперян не сдал документы на регистрацию. При этом действующий депутат Николай Гончар может поддержать представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Выдвинуть нового кандидата в округе партия по закону уже не может — такие решения принимает только съезд. При этом РБК выяснил, что Аперян уже назначен главой муниципального округа Таганский. По информации портала «Таганская-слобода.рф», эту работу Аперян получил еще 15 июня, то есть до предвыборного съезда «Единой России».