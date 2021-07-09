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07:04, 09 июля 2021

В Италии сегодня простятся со звездой эстрады и телевидения Рафаэллой Карра

В Италии сегодня простятся со звездой эстрады и телевидения Рафаэллой Карра. Она умерла в начале недели в возрасте 78-ми лет.

Икона стиля и итальянской музыки — таких титулов Рафаэлла Карра удостоилась ещё при жизни. Золотой статус получили 14 альбомов, записанных певицей, начиная с дебютного «Rafaella». Всего же она выпустила больше 70-ти пластинок и дисков. Эффектная, темпераментная блондинка, которая исполняла песни в стилистике поп и прекрасно танцевала, быстро покорила сердца поклонников. Большой успех к ней пришёл в 70-х годах – в конце десятилетия о певице узнали и в Советском Союзе, где она стала очень популярной. В начале 80-х годов фирма Мелодия выпустила пластинку итальянской артистки, а режиссер Евгений Гинзбург снял фильм «Раффаэлла Карра в Москве». Одна из самых известных её песен – «A far l`amore comincia tu» — «Сделай первый шаг».

Многие годы Рафаэлла Карра работала на телевидении, вела передачи, в которых пела и исполняла хореографические номера. Снялась также в десятках фильмов и сериалов. В последние годы была ведущей музыкального конкурса «Евровидение» в Италии, писала детские книги. Многие итальянские политики, включая президента, и общественные деятели высказали соболезнования семье певицы, актрисы и телеведущей.

Рафаэлла Карра также несколько десятилетий вела программу, благодаря которой были усыновлены больше 150 тысяч несовершеннолетних, сообщает агентство РИА. У самой певицы детей не было.


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