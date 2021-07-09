Суд в ЮАР сегодня, как ожидается, вынесет решение об отсрочке ареста бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Ранее он сдался полиции.

79-летнего Джейкоба Зуму приговорили к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к судебной системе страны – политик отказался давать показания по делу о коррупции. Бывший президент ЮАР игнорировал и требования явиться в полицию после приговора, его уже готовились арестовывать, но Зума сдался властям в последний момент. При этом экс-президент республики пытался добиться отсрочки постановления об аресте. Решение этого вопроса отложили на сегодня. Зума также просит пересмотреть решение суда о лишении свободы, в его ходатайстве защита указывает, что «нахождение в тюрьме в условиях третьей волны коронавируса в ЮАР равносильно смертному приговору». Конституционный суд рассмотрит ходатайство в понедельник, а через неделю начнется процесс по делу о мошенничестве, коррупции, рэкете и легализации незаконно заработанных средств в отношении Зумы и французской военно-промышленной группой Thales. Экс-президенту грозит до 25 лет тюрьмы.

Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент страны отбывает тюремный срок. Зума занял свой пост в 2009 году, а в 2018 был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала.