Европейский суд по правам человека присудил 30 тысяч евро отцу жертвы домашнего насилия. Он жаловался на бездействие российской полиции.

Житель Чебоксар Николай Овчинников в ЕСПЧ представлял интересы своей умершей дочери. Ее, как сообщает правозащитный проект «Зона права», задушил собственный муж. Его приговорили почти к 15 годам заключения, но оправдали по статье об угрозе убийством, несмотря на то, что за месяц до смерти погибшая жаловалась в полицию на угрозы со стороны супруга. Верховный суд Чувашии счел, что установить их реальность нельзя из-за смерти жертвы. Это и стало причиной обращения Овчинникова в ЕСПЧ. При этом Конституционный суд России все же признал, что само убийство доказывает наличие угроз при жизни жертвы. Суд в Страсбурге, в свою очередь, ранее направлял России вопросы о существовании методики оценки рисков для жертв домашнего насилия. В результате власти и Овчинников заключили мировое соглашение.

В начале 2017 года побои в семье, совершенные впервые, были декриминализированы. Спустя несколько лет ряд общественных деятелей и депутатов Госдумы разработали закон о домашнем насилии, призванный оградить жертв от агрессоров. Однако он до сих пор не внесен в парламент.