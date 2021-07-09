Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times эта структура будет обладать прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Еврокомиссия уже в этом месяце представит соответствующий законопроект. Агентство сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.