Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times эта структура будет обладать прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Еврокомиссия уже в этом месяце представит соответствующий законопроект. Агентство сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.
2021-07-09T06:46:17+03:00
2021-07-09T06:46:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 09 июля 2021
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