Киргизский военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. По данным погранслужбы Киргизии, на пограннаряд напали таджикские пограничники. Обстоятельства гибели военнослужащего 94-го г.р. выясняются. В администрации Баткенской области сообщили, что после вооруженного нападения таджикские

пограничники захватили в заложники двух киргизских военнослужащих. По данным киргизской стороны, среди таджикских военных тоже есть погибшие и раненые. В Душанбе ситуацию не комментировали.