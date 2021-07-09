К убийству президента Гаити могут быть причастны бывшие колумбийские военные. Это допустил министр обороны южноамериканской республики Диего Молано. По его словам, Интерпол уже обратился с официальным запросом к правительству и полиции страны о предполагаемых ответственных за это деяние. Молано подчеркнул, что власти Колумбии распорядились оказать немедленное содействие расследованию этого преступления. Накануне Нацполиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на президента Моиза, входили не менее 28 человек, «26 из них —

колумбийцы.