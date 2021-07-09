В Гонконге сегодня состоятся торги, на которых крупный бриллиант, впервые можно приобрести за криптовалюту.

Драгоценный камень редкой грушевидной формы весом более сотни карат представит аукционный дом Sotheby's. Оценочная стоимость бриллианта достигает 1 миллиарда рублей. И впервые такой камень можно приобрести за криптовалюту — это самый дорогой физический объект, который предлагается купить с ее помощью через торги, утверждают в Sotheby's. К оплате принимаются как обычные деньги, так и биткоины и эфириум.

Торги пройдут в Гонконге в традиционном офлайн-формате. Бриллиант получил название «Ключ 10138» – в Sotheby's объясняют, что это отсылка к цифровым ключам, использующимся в блокчейне. Как отмечают представители дома, этот драгоценный камень – большая редкость. За всю историю проведения аукционов на них было представлено менее десяти бриллиантов весом свыше 100 карат, а грушевидную огранку

имели лишь два из них.

Пока в мире не выработан единый подход к регулированию криптовалют. В ряде стран операции с ними разрешены официально, в России такие цифровые активы нельзя использовать для оплаты товаров и услуг.