Уже через день после окончания ЧЕ по футболу в Петербурге снова ужесточат ограничения.

Как сообщается в указе губернатора города, с 13 июля запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек за исключением культурных и зрелищных мероприятий в театрах, концертных залах и кинотеатрах, а также спортивных и физкультурных мероприятий. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, цирков — 50%, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Новые ограничения будут действовать до 16 августа.
2021-07-09T05:14:46+03:00
2021-07-09T05:14:49+03:00
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05:14, 09 июля 2021
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