РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым по итогам выступления сборной на Евро-2020.

Союз уже начал поиск нового тренера, который займется подготовкой команды к ЧМ-2022. По словам министра спорта Олега Матыцина, сейчас очевидно, что российскому футболу нужны перемены. Зарплата Черчесова составляла €2,5 млн в год. На ЧЕ сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. После турнира Черчесов заявлял, что не собирается подавать в отставку. Но Владимир Путин на прямой линии допустил кадровые решения в российском футболе.
2021-07-09T05:12:00+03:00
2021-07-09T05:12:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868020-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:12, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…