РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым по итогам выступления сборной на Евро-2020.

Союз уже начал поиск нового тренера, который займется подготовкой команды к ЧМ-2022. По словам министра спорта Олега Матыцина, сейчас очевидно, что российскому футболу нужны перемены. Зарплата Черчесова составляла €2,5 млн в год. На ЧЕ сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. После турнира Черчесов заявлял, что не собирается подавать в отставку. Но Владимир Путин на прямой линии допустил кадровые решения в российском футболе.