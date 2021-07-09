КС Армении начинает рассмотрение иска четырех оппозиционных сил.

Они оспаривают победу партии Пашиняна на выборах 20 июня. В КС обратились блоки «Армения» и «Честь имею» экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также партии «Зартонк» и «Армянская родина». Эти политобъединения требуют признания недействительными результатов выборов, или проведения второго тура голосования, или перераспределения мандатов. Все четыре иска

объединены в одно дело.