В Перми сотрудники ДПС задержали депутата ГД Алексея Бурнашова с признаками опьянения.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России». По словам замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко, Бурнашов, потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них. По сведениям издания «Новости Перми», сотрудники ДПС остановили Mercedes Бурнашова за нарушение ПДД и предложили депутату пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов напал на полицейских. По словам Ревенко, у таких, как Бурнашов, не может быть депутатского мандата. При этом «ЕР» не может наказать Бурнашова, т.к. он не является членом партии. Интернет издание «Открытые медиа» уточняет, что Бурнашов не попал в списки «ЕР» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.