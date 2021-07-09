В Перми сотрудники ДПС задержали депутата ГД Алексея Бурнашова с признаками опьянения.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России». По словам замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко, Бурнашов, потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них. По сведениям издания «Новости Перми», сотрудники ДПС остановили Mercedes Бурнашова за нарушение ПДД и предложили депутату пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов напал на полицейских. По словам Ревенко, у таких, как Бурнашов, не может быть депутатского мандата. При этом «ЕР» не может наказать Бурнашова, т.к. он не является членом партии. Интернет издание «Открытые медиа» уточняет, что Бурнашов не попал в списки «ЕР» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.
2021-07-09T05:08:46+03:00
2021-07-09T05:08:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868016-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…