Прокуратура отказалась проверять псковского губернатора после получения денег от «иноагента».

Об этом «МБХ медиа» сообщил член челябинского «Яблока» Тимофей Безуглый, который обратился в надзорное ведомство. Безуглый намерен обжаловать решение прокуратуры в суде. В начале года признанный иноагентом главред издания «Псковская губерния» Денис Камалягин перевел небольшие суммы нескольким чиновникам, в т.ч и губернатору Михаилу Ведерникову. По логике журналиста, теперь губернатор как лицо, аффилированное с «иностранным агентом», обязан указывать это в своей предвыборной кампании.