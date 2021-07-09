Джо Байден объявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа.

Заявление сделано на фоне начавшегося в Афганистане наступления талибов на правительственные силы. Значительная часть афганских военных отступила в Таджикистан. Под контроль исламистов перешли обширные территории на севере Афганистана. После вступления в должность Байден объявил о намерении вывести из Афганистана всех американских военных к 11-му сентября — к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно после этих атак американцы начали операцию в Афганистане против движения «Талибан» и террористической группировки «Аль-Каида». Обе организации в России запрещены.