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04:11, 09 июля 2021

Все соревнования на ОИ в Токио пройдут без зрителей.

Такое решение приняли власти Японии, оно уже согласовано с МОК. Власти Японии еще несколько месяцев назад заявили, что не пустят на Игры иностранных туристов, однако предполагалось, что за соревнованиями смогут наблюдать местные жители — до десяти тысяч человек на каждом спортивном объекте. Полный запрет на зрителей власти объяснили распространением штамма «дельта». В Токио с 12 июля по 22 августа будет действовать режим чрезвычайного положения.


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