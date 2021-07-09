В Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня.

Торжественная церемония состоялась на стадионе «Комадзава олимпик» Токийский этап разделен на шесть частей. Завершится он на главной олимпийской арене в день открытия Игр 23 июля. Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом – в результате почти везде она пройдет без зрителей.
2021-07-09T04:10:04+03:00
2021-07-09T04:10:08+03:00
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04:10, 09 июля 2021
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