В Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня.

Торжественная церемония состоялась на стадионе «Комадзава олимпик» Токийский этап разделен на шесть частей. Завершится он на главной олимпийской арене в день открытия Игр 23 июля. Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом – в результате почти везде она пройдет без зрителей.