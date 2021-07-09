Жертвами падения спортивного самолета в Швеции накануне стали девять человек.

Как сообщает местная полиция, на борту самолета находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул вскоре после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся.
2021-07-09T04:09:04+03:00
2021-07-09T04:09:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 09 июля 2021
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