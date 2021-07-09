Эффективность кубинской вакцины от коронавируса «Соберана-02» превышает 91%.

Об этом сообщает государственное телевидение республики. Отмечается, что при полном цикле необходимо сделать три прививки, при последней из которых используется препарат «Соберана плюс», который кубинские медики предполагают использовать также при восстановлении уже переболевших пациентов.
2021-07-09T04:07:59+03:00
2021-07-09T04:08:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868002-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…