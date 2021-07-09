По меньшей мере 26 колумбийцев входили в вооруженную группу, убившую президента Гаити.

Как рассказал глава Нацполиции Гаити Леон Шарль, еще двое подозреваемых — американцы гаитянского происхождения, по меньшей мере еще восемь преступников разыскиваются. По официальным данным, семеро подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза убиты. После гибели президента, в стране введено военное положение на 15 дней.
2021-07-09T04:06:40+03:00
2021-07-09T04:06:44+03:00
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04:06, 09 июля 2021
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