По меньшей мере 26 колумбийцев входили в вооруженную группу, убившую президента Гаити.

Как рассказал глава Нацполиции Гаити Леон Шарль, еще двое подозреваемых — американцы гаитянского происхождения, по меньшей мере еще восемь преступников разыскиваются. По официальным данным, семеро подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза убиты. После гибели президента, в стране введено военное положение на 15 дней.