Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, накануне космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и с помощью прибора обследовал подозрительные поверхности, но течеискатель очевидных мест утечки не обнаружил. Небольшие утечки воздуха на МКС фиксируются с сентября 2019 года. Экипаж ранее обнаружил две трещины и заделал их, но утечки не прекратились.
2021-07-09T03:15:06+03:00
2021-07-09T03:15:11+03:00
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03:15, 09 июля 2021
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