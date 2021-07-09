Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, накануне космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и с помощью прибора обследовал подозрительные поверхности, но течеискатель очевидных мест утечки не обнаружил. Небольшие утечки воздуха на МКС фиксируются с сентября 2019 года. Экипаж ранее обнаружил две трещины и заделал их, но утечки не прекратились.