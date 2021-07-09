Власти Чили планирует закупить российский «Спутник V».

Как заявил президент страны Себастьян Пиньера, препарат будет использован в качестве третьей дозы вакцины от коронавируса. Ранее Минздрав Чили сообщал, что изучает возможность привить населения дополнительной дозой вакцины от коронавируса. Для иммунизации населения в Чили используют препараты американской компании Pfizer китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.