Власти Чили планирует закупить российский «Спутник V».

Как заявил президент страны Себастьян Пиньера, препарат будет использован в качестве третьей дозы вакцины от коронавируса. Ранее Минздрав Чили сообщал, что изучает возможность привить населения дополнительной дозой вакцины от коронавируса. Для иммунизации населения в Чили используют препараты американской компании Pfizer китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.
2021-07-09T03:13:44+03:00
2021-07-09T03:13:48+03:00
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03:13, 09 июля 2021
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