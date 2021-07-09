Pfizer и BioNTech вскоре представят регуляторам США и ЕС данные о влиянии третьей дозы вакцины.

Как отмечается в заявлении разработчиков, предварительные исследования показывают, что т.н. бустер в случае его применения через полгода после второй дозы вакцины вызывает иммунный ответ в 5-10 раз сильнее, чем после двух доз. Эти показатели касаются как исходного вируса, так и его штамма «бета».
2021-07-09T03:12:42+03:00
2021-07-09T03:12:47+03:00
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03:12, 09 июля 2021
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