Pfizer и BioNTech вскоре представят регуляторам США и ЕС данные о влиянии третьей дозы вакцины.

Как отмечается в заявлении разработчиков, предварительные исследования показывают, что т.н. бустер в случае его применения через полгода после второй дозы вакцины вызывает иммунный ответ в 5-10 раз сильнее, чем после двух доз. Эти показатели касаются как исходного вируса, так и его штамма «бета».