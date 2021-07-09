Двух бывших президентов Киргизии объявили в международный розыск.

Как сообщил руководитель Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев, Аскара Акаева и Курманбека Бакиева подозревают в коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Следствие также проверяет еще двух экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова на причастность к заключению невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями. Как пишут «Ведомости», Акаев в настоящее время живет в Москве, Бакиев — в Белоруссии. Оба были свергнуты, а Бакиев на родине заочно приговорен к пожизненному заключению.