Сегодня суд в Киеве огласит решение по жалобе защиты на меру пресечения Виктору Медведчуку.

Депутата Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Как передает украинское интернет издание «Корреспондент.net», заседание суда накануне длилось 13 часов. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. Сам Медведчук настаивает на том, что дело в отношении него сфальсифицировано. Владимир Путин — крестный дочери Медведчука. Но в Кремле ранее аявляли, что в дело украинского оппозиционера вмешиваться не будут.
2021-07-09T03:06:48+03:00
2021-07-09T03:06:53+03:00
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03:06, 09 июля 2021
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