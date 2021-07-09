Сегодня суд в Киеве огласит решение по жалобе защиты на меру пресечения Виктору Медведчуку.

Депутата Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Как передает украинское интернет издание «Корреспондент.net», заседание суда накануне длилось 13 часов. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. Сам Медведчук настаивает на том, что дело в отношении него сфальсифицировано. Владимир Путин — крестный дочери Медведчука. Но в Кремле ранее аявляли, что в дело украинского оппозиционера вмешиваться не будут.