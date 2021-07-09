Начальник полиции подмосковного Егорьевска стал фигурантом уголовного дела.

По сведениям РБК, Олег Ермаков задержан по подозрению в покушении на убийство предпринимателя. В областном УМВД назначена служебная проверка в связи с возможной причастностью Ермакова к «противоправному деянию». По сведениям ИФ, дома и на работе у Ермакова прошли обыски. По сведениям Телеграм-канала Mash, в доме отца Ермакова нашли три миллиона долларов. Самого подозреваемого доставили на допрос в СК.