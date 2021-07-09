Суд в Петербурге оштрафовал за нарушение закона об НКО-иноагентах Фонд защиты прав граждан.

Организация внесена российскими властями в список иноагентов и признана экстремистской. Теперь она должна выплатить 300 тысяч рублей. Как передает ИФ, на 100 тыс. руб. оштрафована и директор фонда Ольга Гусева. Фонд защиты прав граждан зарегистрировали весной 2019 года. Его возглавляет Ольга Гусева, которая ранее была замглавы петербургского штаба Алексея Навального. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями.