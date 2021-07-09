Мэрилин Мэнсон добровольно явился в полицию Лос-Анджелеса.

На музыканта выписан ордер на арест в связи с обвинениями в нападении на оператора в 2019 году. Впрочем, как пишет USA Today, арестовывать Мэнсона не стали и отпустили под обязательство не совершать правонарушений, посещать все судебные заседания и не контактировать с пострадавшим. Мэнсону грозит до года тюрьмы или штраф до двух тысяч долларов. Ранее несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном, физическом и психологическом насилии.