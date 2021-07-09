Число жертв обрушения жилого дома в Майами может достичь 140.

Этого не исключают власти Флориды. На сегодняшний день подтверждена гибель 64 человек, 76 числятся пропавшими без вести. Многоэтажный жилой обрушился в ночь на 24 июня. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.