Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек.

Об этом сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер. Ранее глава национальной полиции Гаити говорил о шести задержанных и семи убитых убитых подозреваемых. Министр также подтвердил агентству Рейтер, что выборы нового главы государства состоятся, как и запланировано, 26 сентября. Президент Гаити погиб при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.