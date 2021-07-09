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02:15, 09 июля 2021

Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек.

Об этом сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер. Ранее глава национальной полиции Гаити говорил о шести задержанных и семи убитых убитых подозреваемых. Министр также подтвердил агентству Рейтер, что выборы нового главы государства состоятся, как и запланировано, 26 сентября. Президент Гаити погиб при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.


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