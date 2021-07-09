Руководители службы безопасности убитого президента Гаити вызваны в прокуратуру.

Как сообщает Франс Пресс, их подозревают в преступном бездействии во время нападения на резиденцию главы государства. Ранее доминиканская пресса писала, что совершившие нападение могли быть связаны с охраной Жовенеля Моиза.
2021-07-09T02:12:44+03:00
2021-07-09T02:12:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2867974-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…