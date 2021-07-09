Мигрантов в России хотят обязать получать единый документ с электронным носителем.

Его будут выдавать на 10 лет. Это, как передает ТАСС, предусматривает разработанный МВД проект соответствующего закона. Для получения такого документа мигрантам нужно будет пройти обязательную дактилоскопию и медосвидетельствование. Соискатель единого документа должен будет оформить личный кабинет на Едином портале госуслуг.
2021-07-09T02:08:19+03:00
2021-07-09T02:08:23+03:00
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02:08, 09 июля 2021
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