Мигрантов в России хотят обязать получать единый документ с электронным носителем.

Его будут выдавать на 10 лет. Это, как передает ТАСС, предусматривает разработанный МВД проект соответствующего закона. Для получения такого документа мигрантам нужно будет пройти обязательную дактилоскопию и медосвидетельствование. Соискатель единого документа должен будет оформить личный кабинет на Едином портале госуслуг.