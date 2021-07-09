МЭР скорректировало прогноз социально-экономического развития России до 2024 года.

Так ВВП увеличен с 2,9 проц до 3,8%; ожидания по инфляции — с 4,3% до 5%; нацвалюта укрепится до 70,2 руб. за долл. при цене на нефть марки URALS $64,8 в 2022г. Прогноз по росу реальных доходов населения не изменился: 3% в 2021 г, 2,4% в 2022-м и по 2,5% в 2023 и 2024 годах. Ведомство представит окончательный вариант макропрогноза в августе-сентябре. Предельный срок внесения проекта бюджета на 2022-2024 годы в Госдуму — 15 сентября.