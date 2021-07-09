На Камчатке возобновлена поисковая операция на месте крушения Ан-26.

На место крушения направлены наземная группа и вертолет. К месту падения самолета отправилась в том числе группа водолазов. Часть обломков фюзеляжа и останков погибших упала в море. Пассажирский Ан-26 разбился 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. На сегодняшний день обнаружены фрагменты тел 19 погибших, опознан лишь один.