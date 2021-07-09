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01:13, 09 июля 2021

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до сегодняшнего вечера.

Он действует уже три дня. По прогнозу Гидрометцентра, в столичный регион как минимум на неделю вернулась аномальная жара. 11-13 июля дневные температуры будут достигать 33 градусов Цельсия.


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