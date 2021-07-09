Олимпийские соревнования в столичном регионе Японии пройдут без зрителей.

Об этом сообщила министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Власти объячснили свое решение борьбой с распространением «дельта»-штамма коронавируса. В Токио пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады. С 12 июля по 22 августа в столице Японии будет действовать режим чрезвычайного положения.