Олимпийские соревнования в столичном регионе Японии пройдут без зрителей.

Об этом сообщила министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Власти объячснили свое решение борьбой с распространением «дельта»-штамма коронавируса. В Токио пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады. С 12 июля по 22 августа в столице Японии будет действовать режим чрезвычайного положения.
2021-07-09T01:12:25+03:00
2021-07-09T01:12:30+03:00
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01:12, 09 июля 2021
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