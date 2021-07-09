РФС отправил в отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Курирующий спорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решение «оправданным и логичным», подчеркнув, что РФС разделяет позицию правительства «относительно неудовлетворительных результатов сборной на ЧЕ. Россияне не смогли выйти из группы, в трех матчах одержав лишь одну победу. Черчесов получал по контракту 2,5 миллиона евро в год. По некоторым данным, он отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта.