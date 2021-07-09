В РПН не видят необходимости в более жестких ограничениях по коронавирусу.

По словам главы ведомства Анны Поповой, действующие ограничения плюс интенсивная вакцинация работают. Попова также сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в России единичны и не превышают 1%,, а те россияне, которые прошли полный курс вакцинации, заразились коронавирусом только в 0,7% случаев от общего числа привитых.