В РПН не видят необходимости в более жестких ограничениях по коронавирусу.

По словам главы ведомства Анны Поповой, действующие ограничения плюс интенсивная вакцинация работают. Попова также сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в России единичны и не превышают 1%,, а те россияне, которые прошли полный курс вакцинации, заразились коронавирусом только в 0,7% случаев от общего числа привитых.
2021-07-09T01:10:08+03:00
2021-07-09T01:10:13+03:00
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01:10, 09 июля 2021
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