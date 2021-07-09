Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной вновь назначили 15 суток административного ареста.

Суд в Москве признал её виновной в неповиновении требованию сотрудника полиции. Адвокат Даниил Берман будет обжаловать судебное решение. По сведениям интернет-издания «Медиазона», в официальном рапорте говорится о задержании Алёхиной у её дома вечером 7 июля. При этом ранее сообщалось, что Алёхину задержали на выходе из спецприёмника. Первый арест на 15 суток ей также назначили по обвинению в неповиновении полиции. Еще одного участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 12 суток. Накануне он вышел из спецприемника после предыдущего ареста.
2021-07-09T01:09:03+03:00
2021-07-09T01:09:07+03:00
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01:09, 09 июля 2021
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