Террористическая группировка «Талибан» заверила, что не станет нарушать границы центральноазиатских стран.

Об этом по итогам переговоров в Москве с делегацией талибов сообщил МИД России. Группировка «Талибан» запрещена в России. По мере вывода из Афганистана войск США и их союзников, талибы начали масштабное наступление и взяли под контроль большую часть страны, в т.ч. участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Зафиксировано несколько случаев перехода отступающими подразделениями афганской армии границы с Таджикистаном. Ранее Владимир Путин пообещал помощь Душанбе в рамках ОДКБ.