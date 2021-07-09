Террористическая группировка «Талибан» заверила, что не станет нарушать границы центральноазиатских стран.

Об этом по итогам переговоров в Москве с делегацией талибов сообщил МИД России. Группировка «Талибан» запрещена в России. По мере вывода из Афганистана войск США и их союзников, талибы начали масштабное наступление и взяли под контроль большую часть страны, в т.ч. участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Зафиксировано несколько случаев перехода отступающими подразделениями афганской армии границы с Таджикистаном. Ранее Владимир Путин пообещал помощь Душанбе в рамках ОДКБ.
2021-07-09T01:07:53+03:00
2021-07-09T01:07:59+03:00
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01:07, 09 июля 2021
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