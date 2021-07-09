США завершат вывод своих войск из Афганистана 31 августа.

Об этом объявил президент США Джо Байден. По его словам, когда Афганистан покинут последние американские военные, завершится самая длительная в истории США война. Байден сказал, что США достигли своих целей, ликвидировав террористов, американская миссия в Афганистане завершена. По мнению Байдена, Талибан необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов. Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России.
2021-07-09T01:06:25+03:00
2021-07-09T01:06:34+03:00
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01:06, 09 июля 2021
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