Ассоциация выпускников Петербургского университета съезжает из здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове

Администрация вуза после длительного конфликта уведомила сотрудников ассоциации о расторжении договоров.

В здании Двенадцати коллегий работники Ассоциации выпускников упаковывают последние вещи: им в ближайшее время нужно будет найти новый офис. Дело в том, что администрация СПбГУ решила расторгнуть с ними контракты и даже попросила сдать пропуска, которые позволяют пройти в университет. Причиной стала проверка Минюста, которая завершилась в прошлом месяце, рассказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ Татьяна Турикова.

«Одна из сотрудниц университета подала заявление в прокуратуру. Прокуратура направила указания в Минюст – изучить деятельность ассоциации выпускников. Были найдены не очень значительные нарушения, которые в принципе не являются существенными. Тем не менее это был такой формальный повод для того, чтобы расторгнуть отношения», – сказала Турикова.

Турикова добавила, что изначально договор, который заключили с университетом, был рассчитан на 99 лет, а расторгнуть его можно было только в случае серьезных нарушений. Между тем, Минюст установил лишь то, что ассоциация нарушила некоторые пункты собственного устава во время утверждения исполнительного директора. В самом университете комментарий по поводу сложившейся ситуации «Эху» оперативно предоставить не смогли.

Ассоциацию выпускников СПбГУ создали в 2014 году, она объединяет бывших студентов вуза, а также проводит различные лекции и семинары. До недавнего времени президентом ассоциации был миллиардер Андрей Якунин, сын бывшего главы «РЖД» Владимира Якунина.