Президент Джо Байден объявил дату, когда последний американский военнослужащий покинет Афганистан – 31-е августа

Об этом глава государства сказал, выступая в Белом доме. Он заключил, что США достигли своих целей в этой операции – уничтожили террористическую организацию «Аль-Каида»* (запрещена на территории РФ) и ее главу Усаму бен Ладена, а строительство успешного государства за самих афганцев в эти цели не входило.

По словам Байдена, последние события показали, что еще один год пребывания американских военных в стране с точки зрения безопасности региона ничего не решил бы, приход талибов к власти во всем Афганистане – не предопределен, а превращать операцию в бесконечную ни в коем случае нельзя.

Тем временем туркменское издание Turkmen News пишет, что военные начали эвакуировать свои семьи из районов, прилегающих к афганской границе.

США ввели войска в Афганистан вскоре после терактов 11-го сентября 2001-го, таким образом, эта операция стала самой долгой войной в американской истории. Ранее сообщалось, что вывод войск завершится к годовщине тех терактов.