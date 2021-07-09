Российский футбольный союз досрочно расторгнет контракт с Черчесовым

Имя преемника пока не называется. Ранее предполагалось, что Черчесов будет тренировать российскую команду до конца Чемпионата мира 2022-го года в Катаре, отборочные матчи на который уже начались.

Под руководством Черчесова Россия дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира три года назад, но на завершающемся сейчас чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

